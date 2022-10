Ingenuity vola ancora, Perseverance rompe una roccia

2 Ottobre 2022 – 13:45

Ingenuity ha completato anche il 33esimo volo marziano, mentre Perseverance ha rotto una roccia durante il tentativo di abrasione superficiale.

The post Ingenuity vola ancora, Perseverance rompe una roccia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico