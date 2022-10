Tesla Optimus: svelato il primo prototipo del robot umanoide

1 Ottobre 2022 – 13:45

Elon Musk, CEO di Tesla, ha presentato il primo prototipo di Optimus: il robot umanoide che guarda al futuro.

