Formula 1: come non perdere il GP di Singapore se sei all’estero

1 Ottobre 2022 – 7:45

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti il Gran Premio di Singapore della Formula 1 questo weekend ti saranno utili i nostri consigli.

The post Formula 1: come non perdere il GP di Singapore se sei all’estero appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico