DAZN: recesso effettivo dopo 30 giorni dalla richiesta

1 October 2022 – 13:10

A partire dal 30 ottobre 2022, il recesso dall’abbonamento a DAZN sarà effettivo 30 giorni dopo la richiesta, non subito come avviene attualmente.

The post DAZN: recesso effettivo dopo 30 giorni dalla richiesta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico