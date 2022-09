Telefónica dice sì ai pagamenti in criptovalute

30 Settembre 2022 – 16:45

La più grande telco spagnola, Telefónica, supporta i pagamenti in criptovalute sul marketplace grazie alla collaborazione con Bit2Me.

