SSD interno SATA: più spazio a disposizione con soli 14€

30 September 2022 – 19:41

Su Amazon questo ottimo SSD ti costa veramente poco: solo 14€ per aumentare velocemente lo spazio a disposizione.

The post SSD interno SATA: più spazio a disposizione con soli 14€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico