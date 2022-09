Microsoft annuncerà anche il Surface Studio 3?

30 September 2022 – 10:37

Durante l’evento del 12 ottobre, Microsoft potrebbe annunciare anche il Surface Studio 3 con processori Intel di 11esima generazione e 32 GB di RAM.

