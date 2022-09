DART: ecco le immagini scattate da Hubble e JWST

30 September 2022 – 19:01

L’impatto della sonda spaziale contro l’asteroide Dimorphos è visibile nelle spettacolari immagini scattate da Hubble e dal James Webb Space Telescope.

