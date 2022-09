Criptovalute: la regolamentazione accelererà l’adozione

30 Settembre 2022 – 13:45

Potente dichiarazione quella di Changpeng CZ Zhao, CEO di Binance, che ha spiegato come la regolamentazione accelererà l’adozione delle criptovalute.

The post Criptovalute: la regolamentazione accelererà l’adozione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico