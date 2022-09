Cloudflare Turnstile: nuova alternativa ai CAPTCHA

30 Settembre 2022 – 19:45

Turnstile è l’alternativa ai CAPTCHA di Cloudflare che permette ai siti di verificare se il visitatore è umano, senza mostrare puzzle visuali.

The post Cloudflare Turnstile: nuova alternativa ai CAPTCHA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico