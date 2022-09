SwiftKey dice addio a iOS a partire da ottobre

29 September 2022 – 10:39

Microsoft ha deciso di ritirare SwiftKey da App Store a partire dal 5 ottobre prossimo, verrà interrotto pure il supporto per iOS/iPadOS.

The post SwiftKey dice addio a iOS a partire da ottobre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico