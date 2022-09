Digitale terrestre no problem: su Amazon il decoder che non si vede

29 September 2022 – 13:00

L’arrivo del nuovo digitale terrestre non deve preoccuparti perché su Amazon trovi in offerta un decoder speciale che non si vede e costa poco.

The post Digitale terrestre no problem: su Amazon il decoder che non si vede appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico