Brave bloccherà automaticamente i banner dei cookie

29 Settembre 2022 – 19:45

A partire dalla versione 1.45 di Brave, gli utenti potranno bloccare i banner usati dai siti per chiedere il consenso al tracciamento con i cookie.

The post Brave bloccherà automaticamente i banner dei cookie appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico