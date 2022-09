Tassa sul traffico Internet: c’è chi dice no

28 September 2022 – 16:02

Il prossimo anno, la Commissione Europea valuterà se introdurre una tassa sul traffico Internet: i big del mondo online non ci stanno.

The post Tassa sul traffico Internet: c’è chi dice no appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico