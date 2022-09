Responsabilità aziende: nuove norme per prodotti e IA

28 September 2022 – 19:05

La Commissione europea ha introdotto due proposte che stabiliscono le responsabilità delle aziende per i prodotti difettosi e l’intelligenza artificiale.

The post Responsabilità aziende: nuove norme per prodotti e IA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico