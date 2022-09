Galaxy S23 e S23+: primi render svelano il design

28 Settembre 2022 – 16:45

Ecco i primi render dei Galaxy S23 e S23+ che mostrano il nuovo design del modulo fotografico posteriore, simile a quello del Galaxy S22 Ultra.

Fonte: Punto Informatico