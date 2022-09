Fire TV Omni QLED Series, la prima tv made in Amazon

28 September 2022 – 19:14

Amazon Fire TV Omni QLED Series è la prima televisione del gruppo: unisce la qualità del display alla ricchezza delle funzionalità.

The post Fire TV Omni QLED Series, la prima tv made in Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico