Echo Studio, Echo Dot: da Amazon un’iniezione di qualità

28 Settembre 2022 – 19:45

Amazon ha annunciato nuovi Echo Studio e nuovi Echo Dot, aumentando in particolare la qualità complessiva dell’esperienza di ascolto.

The post Echo Studio, Echo Dot: da Amazon un’iniezione di qualità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico