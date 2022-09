e-commerce: Axerve annuncia l’acquisizione di Vidra

28 Settembre 2022 – 13:45

Vidra, startup italiana fondata specializzata nel fornire una piattaforma e-commerce multicanale, è la nuova acquisizione di Axerve.

The post e-commerce: Axerve annuncia l’acquisizione di Vidra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico