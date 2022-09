Apple rimuove tutte le app di VK dallo store

28 September 2022 – 13:12

Apple ha rimosso le app di VK dallo store iOS per rispettare le sanzioni imposte alla Russia dal Regno Unito, in seguito ai referendum in Ucraina.

