Samsung Galaxy Z Flip4: così risparmi 286 euro

27 Settembre 2022 – 19:45

Il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip4 di Samsung è proposto oggi in forte sconto su Amazon: approfitta subito dell’offerta.

The post Samsung Galaxy Z Flip4: così risparmi 286 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico