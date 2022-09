Meta smantella due reti di account fasulli

27 Settembre 2022 – 19:46

Meta ha bloccato due reti di account, pagine e gruppi utilizzati per diffondere fake news sugli Stati Uniti e la guerra in Ucraina in diversi paesi.

