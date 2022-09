La missione Dart è riuscita: per la prima volta nella storia abbiamo deviato un asteroide

27 Settembre 2022 – 9:20

Avvenuto con successo l’impatto dimostrativo tra la sonda Dart e l’asteroide Dimorphos, a 11 milioni di chilometri dalla Terra, primo test in assoluto di difesa planetaria. Secondo la Nasa “siamo entrati in una nuova era per l’umanità”

Fonte: Wired