TikTok: possibile multa per violazione della privacy

26 Settembre 2022 – 19:45

TikTok rischia una multa di 27 milioni di sterline nel Regno Unito per aver raccolto i dati dei bambini senza il consenso dei loro genitori.

