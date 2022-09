Tap to Alexa disponibile per i tablet Amazon Fire

26 September 2022 – 16:39

Disponibile sui tablet Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10 la funzionalità Tap to Alexa che permette di usare il touch, invece dei comandi vocali di Alexa.

Fonte: Punto Informatico