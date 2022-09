Artemis I: vince Ian, il razzo torna nel VAB

26 Settembre 2022 – 19:45

La NASA ha deciso di riportare il razzo SLS nel VAB, in quanto la tempesta tropicale Ian diventerà un uragano e colpirà la Florida nelle prossime ore.

The post Artemis I: vince Ian, il razzo torna nel VAB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico