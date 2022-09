Apple: nuovi iPad e Mac a ottobre, ma senza evento

26 September 2022 – 10:28

Mark Gurman ritiene che a ottobre Apple presenterà nuovi modelli di iPad Pro, MacBook Pro e Mac mini con chip M2 senza un evento mediatico.

The post Apple: nuovi iPad e Mac a ottobre, ma senza evento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico