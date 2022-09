Alla Privacy Week i rischi di credito sociale in Italia

26 September 2022 – 18:00

Il componente del Collegio del Garante della privacy Giulio Scorza parla dei rischi che l’assegnazione di un punteggio per i “buoni cittadini” sul modello cinese potrebbe comportare per il paese. Segui l’intervista in diretta

Fonte: Wired