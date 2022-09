James Earl Jones lascia la voce di Darth Vader all’IA

25 Settembre 2022 – 19:45

Una startup ucraina ha generato la voce di Darth Vader utilizzando l’intelligenza artificiale e registrazioni audio del doppiatore James Earl Jones.

