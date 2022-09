Elon Musk porterà Starlink in Iran

25 Settembre 2022 – 13:45

Elon Musk ha comunicato che attiverà il servizio Starlink in Iran per consentire ai cittadini di aggirare la censura imposta dal governo.

Fonte: Punto Informatico