Crypto: DARPA valuterà i rischi per la sicurezza

25 Settembre 2022 – 13:45

La DARPA ha assegnato ad Inca Digital il compito di sviluppare un tool per studiare l’uso delle criptovalute e i rischi per la sicurezza nazionale.

The post Crypto: DARPA valuterà i rischi per la sicurezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico