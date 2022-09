Ingenuity: 32esimo volo completato, oggi il 33esimo

24 Settembre 2022 – 13:45

Ingenuity ha completato con successo il 32esimo volo su Marte ed è pronto per effettuare il 33esimo (previsto oggi) che lo avvicinerà a Perseverance.

Fonte: Punto Informatico