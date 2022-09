Galaxy S23 Ultra: un indizio sulla possibile velocità di ricarica

24 Settembre 2022 – 13:45

Il Galaxy S23 ha passato i test dell’agenzia di regolamentazione cinese 3C dandoci un suggerimento sulla sua velocità di ricarica.

The post Galaxy S23 Ultra: un indizio sulla possibile velocità di ricarica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico