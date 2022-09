Buone notizie: Windows 10 a vita per soli 12€, novità Office da 23€

24 Settembre 2022 – 16:45

Nuova grande offerta VIPKeySale per l’acquisto di un pacchetto Office tramite product key a prezzo da urlo: sfrutta il coupon per uno sconto extra.

The post Buone notizie: Windows 10 a vita per soli 12€, novità Office da 23€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico