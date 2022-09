Artemis I: tempesta tropicale in arrivo al KSC (update)

24 Settembre 2022 – 19:45

Il razzo SLS è pronto per il lancio del 27 settembre, ma nelle prossime ore arriverà sulla Florida una tempesta tropicale che potrebbe causare problemi.

Fonte: Punto Informatico