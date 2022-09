WhatsApp: addio crittografia end-to-end in India?

23 Settembre 2022 – 13:45

Una proposta di legge autorizza il governo indiano ad intercettare i messaggi di WhatsApp e altri simili servizi per motivi di sicurezza nazionale.

