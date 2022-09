Starlink: velocità superiore alla banda larga in Italia

23 Settembre 2022 – 19:46

Secondo Ookla, le prestazioni offerte dal servizio Starlink sono diminuite nel secondo trimestre, ma in Italia sono superiori a quelle terrestri (FTTC).

