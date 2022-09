PS5: un problema con l’aggiornamento firmware?

23 Settembre 2022 – 19:45

L’aggiornamento alla nuova versione del firmware PS5 (PlayStation 5) sembra aver introdotto, per alcuni giocatori, un problema al DualSense.

The post PS5: un problema con l’aggiornamento firmware? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico