GTA 6 leak: un arrestato in UK, ha 17 anni

23 Settembre 2022 – 19:46

Ha 17 anni il presunto colpevole del leak riguardante Grand Theft Auto 6: già tratto in arresto nel Regno Unito, rischia una pena severa.

Fonte: Punto Informatico