Coinbase: via libera all’exchange anche in Olanda

23 Settembre 2022 – 13:45

In Olanda, la banca centrale ha autorizzato la registrazione di Coinbase, che potrà così offrire trading di criptovalute e altri servizi.

