Al Wired Next Fest l’opposizione di Olga Podoplelova e Sergei Davidis alla Russia di Vladimir Putin

23 Settembre 2022 – 9:20

Grazie alle loro battaglie per i diritti umani hanno tentato di frenare il regime di Putin. Il 7 e l’8 ottobre saranno al Wired Next Fest di Milano, alla Fabbrica del vapore, per discutere dello stato della società civile russa

Fonte: Wired