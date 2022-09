Xiaomi 12 Lite è in vendita: acquistalo subito

22 September 2022 – 13:03

Con un design ricercato e un comparto grafico evoluto, il nuovo smartphone Xiaomi 12 Lite è disponibile da oggi su Amazon e su Mi Store.

The post Xiaomi 12 Lite è in vendita: acquistalo subito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico