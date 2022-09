Windows 11: Microsoft aggiorna l’app Foto

22 Settembre 2022 – 13:45

Nell’ultima build per gli iscritti al canale Dev del programma Insider è presente la nuova app Foto che sostituirà la versione attuale in Windows 11.

The post Windows 11: Microsoft aggiorna l’app Foto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico