MEGA, ecco come superare il limite di download

22 September 2022 – 21:54

MEGA è uno dei pochi servizi che offre ben 20 GB di spazio di archiviazione gratuito, seppur con un limite di download: ecco come aggirarlo.

The post MEGA, ecco come superare il limite di download appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico