Instagram, WhatsApp e rete cellulare offline in Iran

22 Settembre 2022 – 19:45

L’Iran ha bloccato ieri sera l’accesso ad Internet per impedire ai cittadini di organizzare le proteste, scoppiate dopo l’uccisione di Mahsa Amini.

