Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: preordine confermato

22 September 2022 – 10:38

I due nuovi smartphone di Google, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, saranno disponibili per il preordine nello stesso giorno della presentazione.

