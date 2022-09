Elezioni: Garante Privacy chiede chiarimenti a Meta (update)

22 Settembre 2022 – 19:45

Il Garante della privacy ha chiesto informazioni a Meta sulle iniziative avviate per garantire l’integrità delle elezioni politiche del 25 settembre.

Fonte: Punto Informatico