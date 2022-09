Chromecast con Google TV: arriva la versione HD

22 September 2022 – 19:31

Google ha annunciato la versione HD del Chromecast con Google TV, già disponibile in Italia al prezzo di 39,99 euro, lo stesso del Fire TV Stick.

