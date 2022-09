Artemis I: test criogenico completato con successo

22 September 2022 – 10:17

La NASA ha comunicato che il test a temperatura criogenica del razzo SLS è stato completato, nonostante altre due piccole perdite di idrogeno liquido.

