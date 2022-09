Apple Watch Series 8 e SE 2: supporto al Bluetooth 5.3

22 September 2022 – 10:31

Apple ha aggiornato la pagina con le informazioni relative ad Apple Watch Series 8 e SE dichiarando che entrambi supportano il Bluetooth 5.3.

The post Apple Watch Series 8 e SE 2: supporto al Bluetooth 5.3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico